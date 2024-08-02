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دائرة الصحة - أبوظبي توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني، للمرة الأولى في أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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