دائرة الصحة - أبوظبي توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني، للمرة الأولى في أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة .
ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني، للمرة الأولى في أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة .
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.