دائرة الصحة - أبوظبي توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت دائرة الصحة - أبوظبي عن توفر علاجاً جينياً مبتكراً لمرض ضمور العضلات الدوشيني، للمرة الأولى في أبوظبي، ما يعزز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة .