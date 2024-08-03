الامارات | استشارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ما أنواع اندماج الشركات وصوره؟ (ت.أ)

هناك نوعان من الاندماج، الأول: الضمّ، بمعنى أن تنضم شركة واحدة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة، فتنقضي الشركة المندمجة، وتنتقل ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة.

والثاني: المزج، بأن تنقضي جميع الشركات، وتنشأ شركة جديدة تنتقل إليها الذمم المالية للشركة المندمجة، مقابل حصص أو أسهم ذات طبيعة عينية تُعطيها الشركة الدامجة لشركاء أو مساهمي «الأولى» ويؤول إليها ما ترتب من حقوق أو التزامات في حدود العقد.

ومن صُوره: «الاندماج الأفقي» الذي يتم بين شركتين أو أكثر تمارس نشاطاً متماثلاً، و«الاندماج الرأسي» الذي يكون بين شركات متباينة الأغراض ومختلفة النشاط، لكن تُكمل إحداهما الأخرى، مثل اندماج شركة تصنيع إطارات مع شركة تصنيع سيارات.

وهناك اندماج متنوع يقع بين شركات تمارس أنشطة مختلفة بغرض زيادة الخدمات وتعدّدها، ما يكسب الشركات الجديدة مزايا تنافسية كبيرة. وتقع مسؤولية الاندماج بالضم على الشركة الدامجة، ومن ثم تُختصم وحدها بشأن الحقوق والديون التي كانت للشركة المندمجة أو عليها، فيما تقرر المسؤولية في الاندماج بطريق المزج وفق عقد الاندماج، سواء بين شركتين أو أكثر، والاتفاق على نقل التزامات الشركات القديمة إلى الشركة الجديدة الناشئة عن اندماجها.