انخفاض طفيف لدرجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غام جزئياً ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وتميل درجات الحرارة إلى الانخفاض الطفيف على بعض المناطق.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

ستكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي مضطرب إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:50 والمد الثاني عند الساعة 00:41، والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:29 والمد الثاني عند الساعة 21:25، والجزر الأول عند الساعة 16:22 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.