بلدية دبي تقدم خدمة جديدة لتقييم الألماس الصناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي(دبي)

أطلق مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي خدمة جديدة لتقييم الألماس الصناعي باستخدام أحدث تقنيات الفحص التي تمتاز بسرعتها الفائقة ودقّتها في تحديد درجة النقاوة، اللون، القيراط، ودقّة القطع خلال يوم عمل واحد.

كما تقدم بلدية دبي بموجب مذكرة تفاهم مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، خدمة فحص الذهب بالتحليل الناري باستخدام أحدث الأجهزة التقنية المصممة، وفق أفضل المعايير العالمية.

وتمكن الخدمة المطورة المتعاملين من الحصول على تقارير الفحص، خلال يوم عمل واحد بدلاً من 7 أيام عمل، الأمر الذي يدعم عجلة التطور المتنامي على نشاط الذهب بالإمارة، ويعزز جودة ما يتم تداوله من ذهب ومجوهرات في أسواق دبي.

كما طور مختبر دبي المركزي فحص الكشف عن الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة وحجر الكهرمان المعالج بالبلاستيك،فيما طور المختصون في المختبر فحوصاً مختلفة باستخدام تقنية الليزر تمكّن المحللين من كشف حبات الكهرمان المعالج وتمييزه عن غير معالج، بهدف تعريف المستهلكين بجودة ما يقتنون من هذا النوع من الأحجار الكريمة، ومعرفة أنواع المعالجة التي طرأت على الكهرمان من حرارة أو معالجة تجاويفها بالبلاستيك.

وتضم مختبرات التحليل الكيميائي مختبرات متطورة لفحص الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، مدعمة بتقنيات أجهزة حديثة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

أهمية الأبحاث

أكدت بلدية دبي على أهمية الأبحاث والدراسات التي يجريها المختبر في تطوير الفحوص، وزيادة كفاءتها، من خلال ابتكار طرق فحص متطورة وحديثة، تعزيزاً لقيم البلدية بدعم ثقافة استدامة الابتكار في مواكبة المتغيّرات وتحقيق صدارة مدن المستقبل.