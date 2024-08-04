شرطة أبوظبي و«مصدر» تنفذان ورشة تقنيات الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذ مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة مصدر للطاقة المتجددة وشركة «آرنست أند يونغ» ورشة عمل حول «الذكاء الاصطناعي» وأهم تقنياته.

شارك في الورشة المقدم الدكتور يعقوب إسماعيل السركال، والمهندس علي سيف الزعابي، والمهندسة كلثم سعيد الرميثي من قسم الذكاء الاصطناعي بشرطة أبوظبي، وركزت على أهمية مواكبة التطورات المستقبلية ومتابعة المستجدات الأمنية، وتعزيز الريادة في استشراف المستقبل.

وعرضت الورشة رحلة الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وأهم التقنيات الحديثة والأنظمة المستحدثة والأصول الافتراضية ودورها في توفير الوقت والشفافية تعزيزاً لمفهوم الأمن الاستباقي والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.