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الامارات | دورات علمية في فقه العبادات للمصلين في المساجد

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دورات علمية في فقه العبادات للمصلين في المساجد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ضمن برنامجها الصيفي دورات علمية وتعليمية في فقه العبادات، ركزت على كيفية إتقان الصلاة والطهارة والأحكام الشرعية لهما واستشعار قيمهما الإيمانية والسلوكية.

وأقبل المصلون بإنصات واهتمام على الدورات التي تناول فيها أئمة المساجد عقب الصلوات في نحو أكثر من 2000 مسجد على مستوى الدولة شروط صحة الصلاة، مفصلين أحكام الوضوء مسترشدين بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال الفقهاء، فيما ثمن المصلون اهتمام الهيئة بالموضوعات التي تلامس احتياجاتهم الدينية.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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