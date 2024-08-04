الامارات | الطقس غائم جزئياً مع فرص للأمطار الثلاثاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم وغداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، وتظهر سحب منخفضة على الساحل الشرقي، وتكون الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

أما سرعتها فتراوح بين 15 و25 كم في الساعة، وقد تصل إلى 40 كم في الساعة.

ويكون موج البحر متوسطاً إلى مضطرب في الخليج العربي، وخفيفاً إلى متوسط في بحر عُمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس المتوقع، الثلاثاء، سيكون غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق خصوصاً الشرقية والجنوبية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة. أما سرعتها فتراوح بين 15 و25 كم في الساعة وقد تصل إلى 40 كم في الساعة، ويكون موج البحر خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وبحر عُمان.

وأوضح المركز أن التوقعات لشهر أغسطس تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سيكون بنحو 5.3 ملم، لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية العظمى سيكون في ازدياد، خصوصاً في فترات الصباح في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن يصل معدل الرطوبة النسبية العظمى إلى 72%، أما درجة الحرارة المتوقعة فستكون حول المعدل وقد ترتفع قليلاً.

وسيكون المعدل المتوقع خلال أغسطس على مستوى الدولة 35.7 درجة مئوية.