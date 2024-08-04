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الامارات | شرطة أبوظبي و«مصدر» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز نظم المعلومات والاتصالات بقطاع شؤون القيادة في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع شركة مصدر للطاقة المتجددة وشركة «آرنست أند يونغ»، ندوة حول «الذكاء الاصطناعي» وأهم تقنياته.

وتم استعراض رحلة الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، وأهم التقنيات الحديثة والأنظمة المستحدثة والأصول الافتراضية، ودورها في توفير الوقت والشفافية، تعزيزاً لمفهوم الأمن الاستباقي والجاهزية لمواجهة التحديات المستقبلية.

حضر الندوة، المقدم الدكتور يعقوب إسماعيل السركال والمهندس علي سيف الزعابي والمهندسة كلثم سعيد الرميثي من قسم الذكاء الاصطناعي بشرطة أبوظبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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