اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | «سحاب الخير» تدعم مشاريع «الشارقة الخيرية» بـ 10.9 ملايين درهم منذ 2006

0 نشر
الشارقة - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن «سحاب الخير» تدعم مشاريع «الشارقة الخيرية» بـ 10.9 ملايين درهم منذ 2006 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت مبادرة «سحاب الخير» التي أطلقتها جمعية الشارقة الخيرية بالتعاون مع «العربية للطيران» منذ 2006 حتى نهاية العام الماضي من توظيف 10.9 ملايين درهم تبرعات في بناء ستة مستوصفات وتشغيل 24 أخرى، وتسيير 11 حملة طبية، وتنفيذ ثمانية برامج إغاثية في البلدان التي ضربتها الكوارث والحروب (القرن الإفريقي وسورية وفلسطين وبنغلاديش).

كما تم تنفيذ ثمانية مشاريع لدعم الأسر المنتجة إلى جانب حفر الآبار الارتوازية.

ونفذت الجمعية هذه المشاريع من خلال مكاتبها في الخارج بالتعاون مع الجهات المعنية في البلدان المستفيدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements