تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحذر، بسبب الغبار على بعض المناطق في الدولة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد عبر حسابه على منصة إكس، أن تستمر حالة الغبار من الساعة 15:15 إلى الساعة 20:00 وذلك اليوم الأحد 04/08/2024.