شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين ميدانياً بسلامة إطارات المركبات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي حملة ميدانية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة والمناطق الخارجية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أبوظبي للتنقل، ومؤسسة مواصلات الإمارات ومجموعة الفهيم، والشرقية للسيارات بهدف تعزيز وعي السائقين حول سلامة إطارات وصيانة مركباتهم. وكرمت دورية السعادة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي مجموعة الفهيم والشرقية للسيارات السائقين الملتزمين من خلال منحهم كوبونات قيمة لاستبدال إطارات مركباتهم بإطارات جديدة.وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية أن الحملة الميدانية تأتي تزامنا مع حملة وزارة الداخلية تحت شعار «صيف بلا حوادث» وحملة شرطة أبوظبي «صيّف بأمان»، ضمن استراتيجيتها أمن الطرق مشيراً إلى أنها ركزت على توعية شرائح المجتمع كافة بمخاطر الحوادث المرورية، وحثهم على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات وإجراء الصيانة للإطارات وتجنب الحمولة الزائدة على المركبات حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحفظ قيمة الحياة، وتحقيق القيادة الآمنة تعزيزاً للسلامة المرورية.

وتضمن برنامج الحملة نقاط فحص للإطارات، وورشاً توعوية مرورية، شملت مؤسسات القطاع الخاص من خلال جولات ميدانية ركزت على تقديم الإرشادات حول أهمية فحص سلامة إطارات المركبات تعزيزاً لسلامة السائقين، وعرض أفلام توعية مرورية بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني توضح خطورة قيادة المركبة بإطارات رديئة تؤدي لوقوع الحوادث الخطيرة ونتائجها المؤلمة على السائقين ومستخدمي الطريق.

كتيبات توعوية

شملت توزيع كتيبات توعوية رقمية ذكية، وهدايا رمزية على الجمهور، وفحص مركباتهم من حيث الإطارات وصيانة المركبة عموماً.

وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين على اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها واستبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها أو وجود أي تشققات عليها أو انتفاخ والحرص على استخدام الأصناف الجيدة والمطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، وقدمت الحملة نصائح للسائقين.