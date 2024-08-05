نهيان بن مبارك يعزي في وفاة محمد سعيد الطاير

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، واجب العزاء إلى كل من سعيد ومطر وحميد أبناء محمد سعيد الطاير في وفاة المغفور له والدهم. وأعرب معاليه، لدى زيارته مجلس العزاء في مدينة دبي، عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

حضر مجلس العزاء، الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وعدد من المسؤولين والمواطنين وأعيان البلاد.