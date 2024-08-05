الامارات | هل يجوز للعامل الجمع بين الدوامين الكامل والإضافي؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ يقول فيه :

أعمل مهندس في شركة مقاولات بدوام كامل وبراتب ثابت، وأرغب بعد انتهاء دوامي، أن أعمل تصاميم لصالحه الغير مقابل اجر.. واستفساري.. هل يعد ذلك مخالفا للقانون ويستوجب التصريح عن هذا العمل الاضافي؟

الإجابة

يجيب المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

طالما يعمل الموظف أو العامل بدوام كامل لصالح جهة عمل معينة وغير مصرح له بالعمل لدى الغير أو لصالح الغير ، فإن ما يقوم به يعتبر منافسة لجهة العمل، فضلا عن أن العمل بدون تصريح يعد مخالفة للقوانين التي تعرضه للمساءلة القانونية.

جدير بالذكر أنه في 2018، استحدث نظام جديد يتيح للشركات استقدام واستخدام العمالة من داخل الدولة أو خارجها، بموجب عقد دوام جزئي.

وتنحصر عقود الدوام الجزئي على وظائف أو مهن المستويين المهاريين الأول والثاني التي تتطلب مهارات علمية وفنية وإدارية، ومؤهل جامعي كحد أدنى، وكذلك المهن الفنية التي تتطلب مهارات علمية وفنية.

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