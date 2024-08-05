الامارات | ضبط آسيويَين بتهمة تجارة وتخزين 797 ألف سيجارة إلكترونية دون ترخيص في عجمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة بيع وتخزين كميات ضخمة بلغت 797 ألف و555 سيجارة إلكترونية بدون ترخيص مع التهرب الضريبي.

وأفاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، العقيد أحمد سعيد النعيمي، حول ملابسات هذه الواقعة عن ورود معلومات بوجود فيلا في إمارة عجمان، تقوم ببيع وتخزين السجائر الإلكترونية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وبالتواصل والتنسيق مع النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي تمت مداهمة الموقع، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السجائر الإلكترونية لعدة شركات، تعود ملكيتها إلى شخصين من الجنسية الآسيوية.

وبتفتيش المكان عُثر على 797 ألف و555 سيجارة إلكترونية مخزنة في 5 غرف في الفيلا تحمل علامات تجارية لمئات الشركات المصنعة للسجائر الإلكترونية، كما تم ضبط المتهمين من الجنسية الآسيوية (م. ش. ن) في العقد الرابع من العمر و (م. ش. ح) في العقد الثالث من العمر، وتم توقيفهما وتحويلهما إلى النيابة الاتحادية لجرائم التهرب الضريبي.

وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمين، داعياً الجمهور إلى الحذر من شراء البضائع من غير أماكن البيع المعتمدة وعدم التردد في التبليغ عنها، مشيراً إلى خطورة التدخين على الصحة والسلامة، وأكد أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد وستتعامل بكـل حزم مـع جرائم التهرب الضريبي، والعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.