تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية الماطرة

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.
ونوهت شرطة أبوظبي إلى الإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة.
ونوهت شرطة أبوظبي إلى الإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.
فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية