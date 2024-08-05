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تنويه من شرطة أبوظبي بسبب الأحوال الجوية الماطرة

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ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي⁩ السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة.

ونوهت شرطة أبوظبي إلى الإلتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الارشادية الالكترونية.. وتمنت شرطة أبوظبي السلامة للجميع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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