الامارات | شرطة أبوظبي تحذّر من «التوظيف الوهمي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت شرطة أبوظبي من تجدد أساليب المحتالين والنصابين المخادعة، واستدراج الضحايا بطرق مضللة، يتم بموجبها الاحتيال عليهم عن طريق دفع عربون لبيع أرقام وهمية للمركبات أو صور للعقارات أو من خلال روابط مواقع نصب واحتيال إلكترونية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحال شهيرة، وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد إتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف.

كما حذّرت الشرطة، الباحثين عن عمل من «التوظيف الوهمي» ومن تصديق أكاذيب محتالين يقومون حالياً باستغلال فرصة إقامة مناسبات وفعاليات رسمية للاحتيال عليهم، وذلك بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي، وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.

وناشدت الجمهور بعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور، وأن موظفي البنوك والمصارف لن يطلبوا هذه المعلومات بتاتاً.

ودعت شرطة أبوظبي الجماهير في حالة النصب للتوجه إلى أقرب مركز شرطة وسرعة الإبلاغ عن أي اتصالات تردهم من قبل مجهولين يطالبونهم بتحديث بياناتهم المصرفية، بالتواصل مع خدمة أمان رقم 8002626 أو عن طريق إرسال رسالة نصية 2828 أو البريد الإلكتروني [email protected]، تعزيزاً لجهود الشرطة في مواجهة هذه الأساليب الاحتيالية ووقاية المجتمع من مخاطرها.

وطالبت بتفعيل برامج الحماية لضمان كفاءة التخلص من المواقع الضارة التي تحتوي على شيفرات إلكترونية تستهدف سلب المدخرات، وعدم الانسياق وراء الإغراءات الوهمية.