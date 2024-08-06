الامارات | «تراحم الخيرية» تتعاون مع «مجموعة تداوي» الصحية بدبي لعلاج الحالات المرضية الإنسانية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت مؤسسة «تراحم الخيرية»، و«مجموعة تداوي» للرعاية الصحية في دبي، مذكرة تعاون تهدف إلى توفير الرعاية الطبية وعلاج المرضى المشمولين برعاية المؤسسة في مستشفى تداوي ومراكزها الصحية.

وزار وفد من «مجموعة تداوي» مقر مؤسسة تراحم للاطلاع على ما تقدمه المؤسسة من خدمات إنسانية للمرضى غير القادرين على تحمل كلفة العلاج والدواء، وبحث سبل التعاون لرعاية هؤلاء المرضى وتقديم الرعاية الصحية لهم في مجموعة تداوي.

وقال مروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية: «إن مذكرة التعاون تهدف إلى توفير الفحص الطبي وتشخيص المرضى من الحالات المشمولة برعاية الجمعية وتقديم أفضل رعاية صحية لهم، وتقديم خصومات على رسوم العلاج والتحاليل الطبية والأشعة والدواء للحالات المرضية محدودة الدخل ممن ترعاهم مؤسسة تراحم».

وأضاف: «بموجب المذكرة ستبحث مؤسسة تراحم ملفات الحالات المرضية خصوصاً حالات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة والخطرة، ليتم تحويلها إلى مستشفى تداوي والمراكز الصحية التابعة للمجموعة لتوفير كل الخدمات الطبية لها».

وتابع: «ستتولى الفرق الطبية والتمريضية في (تداوي) استقبال المرضى المحولين من (تراحم)، ليتم إجراء الفحوص الطبية لهم في مختلف التخصصات الطبية، وإعداد تقارير تفصيلية حول حالة المريض وما يستحقه من برامج علاجية، وعلاج كل حالة وفق توصيات المؤسسة».

وأشار مروان حاجي ناصر إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن المبادرات الإنسانية والخيرية التي ترعاها مجموعة تداوي الصحية لفحص المرضى، وتقديم العلاج والدواء لهم مجاناً أو بتكاليف مخفضة لخدمة المجتمع.

من جانبه، قال الدكتور أحمد تهلك المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية: «تأتي مذكرة التعاون ضمن جهود الجانبين لتوفير الخدمات الطبية للحالات المرضية الإنسانية ومحدودة الدخل والمستحقة للعلاج مجاناً أو بتكاليف مخفضة».

وذكر أن توفير العلاج للمرضى غير القادرين ومحدودي الدخل يعد من الخدمات الرئيسة لمؤسسة تراحم، ويأتي ضمن تنفيذها لرؤية الدولة وتوجيهات قيادتها الرشيدة بتعزيز العمل الخيري، وتوفير الخدمات الطبية للفئات غير القادرة، حفاظاً على الصحة العامة وتعزيزاً للتكاتف المجتمعي.

وأضاف: «حرصت مؤسسة تراحم على توقيع مذكرة التعاون مع مجموعة تداوي الصحية، لثقتنا في الكادر الطبي والمستوى المتميز للخدمات الصحية والعلاجية التي يتم تقديمها للمرضى وفق أعلى المعايير الصحية العالمية».

وتابع تهلك: «سيتم فحص الحالات المرضية للتأكد من استحقاقها للعلاج والخدمات الطبية الإنسانية، ليتم تحويلها إلى مجموعة تداوي لتقدم لها العلاج المناسب بتكاليف مخفضة وميسرة».