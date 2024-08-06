«أميركية الشارقة» و«نماء» تطلقان «كرسي أستاذية جواهر بنت محمد القاسمي لقيادة المرأة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (وام)

عقدت الجامعة الأميركية في الشارقة، شراكة مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة لإطلاق «كرسي أستاذية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لقيادة المرأة» بناءً على منحة ممولة من مؤسسة «نماء» بقيمة 15 مليون درهم، ليكون أول كرسي أستاذية يركز على دراسات المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت تسمية كرسي الأستاذية متعدد التخصصات تكريماً لقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة؛ تقديراً لجهودها الكبيرة وإسهاماتها في النهوض بتعليم المرأة، وتعزيز دورها المجتمعي، حيث يشير ذلك إلى التزام مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة بتوفير بيئة ممكّنَة للمرأة تسهل طريق العِلم للنساء، وتسلحهن بالمعارف والخدمات وأنظمة الدعم والموارد عبر شبكة تنموية من شأنها تعزيز مستقبلٍ يعترف بدور المرأة الملهم، ويحتفي بكونها النصف الذي يبني المجتمع ويرتقي به بقوة ناعمة إلى جانب أخيها الرجل.

وأكدت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، أهمية تضافر الجهود من أجل الارتقاء بمكانة المرأة في مجتمعها، وقالت: تظل المرأة عنصراً قيماً لا بد من الاستثمار فيه لِذا عندما أخذنا على عاتقنا مهمة دعم الطالبات والباحثات، وتمكينهن في جميع أنحاء العالم كان ذلك نابعاً من ثقتنا الكبيرة في نماذج النساء الساعيات لرد الجميل لمجتمعاتهن.

وأضافت سموها أن الشراكة مع الجامعة الأميركية في الشارقة تمثل بصمة فارقة في مسيرة إمارة الشارقة التي تعمل من أجل النهوض بالمرأة في شتى المجالات، وبالأخص المجال الأكاديمي، مؤكدة مواصلة السعي بتعزيز المبادرات التي تعمل على رفع مستوى الوعي حول أهمية توفير فرص متنوعة لتعليم المرأة، والاستمرار في بناء المرافق البحثية التي تعينها في رحلتها للنهل من العلوم.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، إن كرسي أستاذية سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي لقيادة المرأة يتوافق مع روح الجامعة الأميركية بالشارقة المتمثلة في تمكين الجميع من تحقيق إمكاناتهم الكاملة وتقديم مساهمة قيّمة للمجتمع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة أصبحت ممكنة بفضل الرؤية الحكيمة لسمو الشيخة جواهر ومؤسسة «نماء» المتمثلة في تمكين وإلهام أجيال من القيادات النسائية.

وأكدت التزام الجامعة الأميركية في الشارقة بتوفير بيئة شاملة تتفوق فيها المرأة، مشيرة إلى أن كرسي الأستاذية يعد تعبيراً قوياً عن هذا الالتزام، حيث يقود البحث والتعليم والتوعية وسيسهم بتعزيز مكانة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.

يشار إلى أن كرسي الأستاذية الذي تطلقه الجامعة الأميركية في الشارقة بالتعاون مع مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة سيسهم في تحقيق إنجازات كبيرة في مجالات البحوث ودراسات المرأة، وتعزيز رسالتها التعليمية التي تسعى إلى توفير فرص أكاديمية مثمرة للمرأة في أنحاء الدولة والعالم.