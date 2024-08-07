شرطة أبوظبي: فعاليات صيفية تعزز التعاون والشراكة مع المؤسسات والمجتمع

ابوظبي - سيف اليزيد - تحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تعزيز تعاونها وشراكاتها وارتباطها مع أفراد ومؤسسات المجتمع من خلال مشاركتها في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تقام في الدولة، والتي تعد واحدة من أولوياتها في إسعاد المجتمع وتحقيق دورها والتعريف بجهودها وأنشطتها وإنجازاتها في مجتمعنا.

وتعمل على التعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسين، بما يعزز السمعة العالمية التي حققتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تبوؤها لقيم التميز والريادة واعتمادها على الابتكار والتعريف بدورها الشرطي والأمني والمجتمعي محلياً وإقليمياً ودولياً.

وتسهم على مدار العام - لا سيما في فصل الصيف - في تعزيز الدور الأمني بالمجتمع، والإسهام في قضايا المجتمع الأسرية والعمالية والثقافية بشمولية تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة نحو مجتمع آمن، تحقيقاً لشعار شرطة أبوظبي.. أبوظبي أمن وسلامة.

إسعاد أصحاب الهمم والأطفال بفعالية «صيفنا أجمل»

أسعدت شرطة أبوظبي أصحاب الهمم والأطفال بتوزيع الهدايا وكتيبات التوعية المرورية، ضمن مشاركتها في فعالية «صيفنا أجمل»، والتي نفذها مركز همه لتنمية القدرات العقلية ومركز القطارة للفنون في مدينة العين.

وتحرص شرطة أبوظبي على المشاركة في المبادرات الإنسانية واهتمامها المتواصل بإسعاد المجتمع، من خلال التعاون المستمر مع مركز همة لتنمية القدرات العقلية، ودعم جهودها الريادية الساعية إلى دمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع وتوعيتهم وإسعادهم.

واطلع أصحاب الهمم والأطفال على أهداف دورية السعادة في نشر الإيجابية معربين عن سعادتهم بالقيام بجولة بالدورية والتعرف على مكوناتها، وقدم فريق التوعية والتثقيف المروري بإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة العين النصائح والإرشادات المرورية في المخيم الصيفي، إلى جانب تعريفهم بأهمية الالتزام بقوانين وقواعد وأنظمة المرور وتنظيم مسابقات للتوعية بأهمية السلامة المرورية.

صقل مهارات الأبناء القيادية والسلوكية ضمن المخيم الصيفي

اختتمت شرطة أبوظبي بالتعاون مع شركة نادي العين للاستثمار فعاليات المخيم الصيفي لأصدقاء الشرطة 2024 في استاد هزاع بن زايد بمدينة العين بمشاركة طلبة المدارس، وأبناء منتسبي شرطة أبوظبي من كلا الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 حتى 15 عاماً، وذلك ضمن استراتيجيتها في إسعاد المجتمع.

وتحرص القيادة الشرطية على إطلاق البرامج والمخيمات الصيفية التي تسهم في صقل مهارات الأبناء القيادية والسلوكية، وتعزيز القيم النبيلة في نفوسهم، وبما يسهم في استغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة في خدمة أنفسهم ووطنهم.

واشتمل المخيم الذي استمر أسبوعين على عدد من الأنشطة الاجتماعية والتثقيفية، والفعاليات الترفيهية التي تتناسب مع ميول واهتمامات الطلاب، ومحاضرات إرشادية وورش عمل حول السنع الإماراتي، وفن «اليولة»، وتعزيز الهوية الوطنية، إلى جانب عقد الدورات التدريبية في الطبخ وبرمجة الروبوتات، والحساب الذهني، وإعادة التدوير، والرسم على الفخار، وممارسة الأنشطة الرياضية كالكاراتيه، والجوجيتسو والرحلات والمسابقات التراثية والألعاب الشعبية.

وتفاعل المشاركون خلال فترة المخيم الصيفي مع مشاركة الفرقة الموسيقية بشرطة أبوظبي بتقديم مقطوعات وطنية مبدعة وعروض الدوريات الخاصة «الفرسان» والكلاب البوليسية والذي قدمته إدارة التفتيش الأمني K9، كما تعرفوا إلى مهام «دورية الطفل» التابعة لإدارة المرور والدوريات الأمنية-العين في غرس مفهوم التوعية المرورية، وتعزيز ثقافة السلامة العامة.

تخريج دفعة من برنامج أبطال شرطة الغد

احتفلت «شرطة أبوظبي» مؤخراً بتخريج الدفعة السادسة من برنامج أبطال شرطة الغد والذي نظمته إدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بمشاركة 400 طالب وطالبة في أبوظبي والعين، في حفل مميز أقيم باستاد خليفة بن زايد الرياضي بمدينة العين.

اشتمل البرنامج الذي استمر لأربعة أسابيع على تعريف النشء بمسيرة التطوير التي شهدتها دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب محاضرات توعية ركزت على غرس القيم الأخلاقية ومحبة العمل، إلى جانب توعيتهم بأهمية الحماية من المخاطر المحتملة في ظل الثورة الرقمية، ومخاطر المخدرات وغرس قيمة الحفاظ على البيئة.

كما تميزت الأنشطة بإضافة برنامج جناح الجو من خلال عرض طائرة إسعاف جوي مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتعريف الطلبة بالمهام الإنسانية والأمنية، والتعرف على آلية عمل منظومة كلنا شرطة، وتنظيم زيارات شملت حديقة العين للحيوانات ومركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء لتعلم مبادرات صون الطبيعة وتثقيفهم حول ضرورة المحافظة على الحياة البرية واطلاعهم على مهارات إدارة التفتيش الأمني k9 في تدريب الكلاب البوليسية.

«برد صيفهم» و«سقيا الماء» للعمال

نفذت «شرطة أبوظبي» مبادرة «برد صيفهم» للعمال في المواقع الإنشائية بالتعاون مع مركز التواجد البلدي بمدينة محمد بن زايد وبنك أبوظبي الأول، وتضمنت توزيع المياه والمشروبات الباردة والمظلات الشمسية وبالتنسيق مع مركز شرطة مصفح بمديرية شرطة المناطق الخارجية.

كما نفذت إدارة المراسم والعلاقات العامة مبادرة «سقيا الماء»، بالتعاون مع مديرية المرور والدوريات الأمنية واشتملت على توزيع المياه الباردة والعصائر والفاكهة على فئة العمال في مدينة أبوظبي.

وتأتي تلك المبادرات تحقيقاً للأولويات الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، وهي إسعاد المجتمع، من خلال الاهتمام بفئة العمال خصوصاً خلال فصل الصيف.

وتستهدف هذه المبادرات الإنسانية فئة العمال وإسعادهم، باعتبارهم جزءاً مهماً في عملية الإنتاج وشريكاً فاعلاً في المسيرة التطويرية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة من منطلق حرصها على قيم التسامح والتراحم، مشيداً بدور العمال الحيوي في مجتمعنا، وإسهاماتهم البارزة في مسيرة الخير والعطاء.

وتهتم «شرطة أبوظبي» بفئة العمال وتقدير جهودهم وإسهاماتهم في مسيرة التنمية والتطوير، تعزيزاً لقيم الإيجابية، وتطبيقاً لاستراتيجية شرطة أبوظبي الرامية إلى إسعاد أفراد المجتمع كافة واهتمامها بتحقيق مبدأ التكافل والترابط الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع الشركاء في تنفيذ المبادرات وتحقيق أهدافها في الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجباً إنسانياً، من خلال التخفيف عن شريحة العمال في المناطق المفتوحة خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.