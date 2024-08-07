9 اشتراطات للسلامة العامة في عمليات هدم المباني بأبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى أهمية وإلزامية توفير اشتراطات السلامة العامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني، حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع، والعاملين في مواقع الهدم على حد سواء.

جاء ذلك خلال حملة التوعية الميدانية التي نفذتها إدارة البيئة والصحة والسلامة على قطاع البناء والإنشاء تحت عنوان «السلامة في هدم المباني»، وكذلك خلال ورشة التوعية التي نفذتها ضمن هذا الإطار.

وتأتي الحملة الميدانية وورشة التوعية انطلاقاً من حرص البلدية على تطبيق أفضل الممارسات في الهدم، وانسجاماً مع جهودها المتواصلة لحماية أفراد المجتمع، وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة جراء عمليات الهدم، وكذلك للحفاظ على سلامة البيئة والمباني المجاورة لمناطق الأعمال.

واستهدفت الحملة الميدانية رفع مستوى وعي العاملين في مشاريع الهدم في مدينة أبوظبي بمتطلبات السلامة في هدم المباني، والتأكد من التزام جميع مواقع الهدم باشتراطات السلامة للحفاظ على سلامة أفراد المجتمع، والمباني المجاورة، وللحد نهائياً من نسب الحوادث في هدم المباني.

تضمنت الحملة التفتيشية التأكد من أهم الاشتراطات الواجب توافرها في مواقع الهدم ومنها: ضرورة تأمين الموقع بشكل ملائم لمنع سقوط المواد على المباني المجاورة والمارة، والالتزام بمتطلبات السلامة أثناء عمليات الهدم، وتوفير التدريب اللازم للفنيين ومشغلي المعدات من طرف ثالث.

وكذلك ضرورة توفير معدات الحماية الشخصية لجميع العاملين، وقياس نسبة الضوضاء وطرق الوقاية المناسبة، والمحافظة على نظافة الموقع وإزالة مخلفات البناء، ورش المبيدات الحشرية، والتأكد من وجود رخصة هدم معتمدة، وضرورة تأمين جميع السقالات بالطريقة الصحيحة، ووجود خطط للطوارئ والإخلاء وتدريب العاملين عليها.

وقد حرصت فرق إدارة البيئة والصحة والسلامة خلال الزيارة التفتيشية الميدانية على توعية، أو تنبيه أو مخالفة المواقع غير الملتزمة بالاشتراطات العامة، ومتطلبات السلامة المتعلقة بقانون البناء والإنشاء، وبالتحديد عمليات الهدم.

على الصعيد ذاته، وبالتزامن مع الحملة الميدانية نفذت إدارة البيئة والصحة والسلامة ورشة عمل توعوية حول متطلبات السلامة في هدم المباني في قطاع البناء والإنشاء، وذلك في قاعة المجلس البلدي في بلدية مدينة أبوظبي، استهدفت من خلالها توعية العاملين في مشاريع الهدم ممثلين بشركات المقاولات العاملة في مدينة أبوظبي، والتأكد من التزام جميع مواقع الهدم بالاشتراطات للحفاظ على السلامة العامة.

وحثت بلدية مدينة أبوظبي المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في مجال هدم المباني على ضرورة التقيد بمعايير البيئة والصحة والسلامة أثناء تنفيذ عمليات هدم المباني على اختلاف أنواعها، وذلك باتباع الإجراءات السليمة التي من شأنها توفير بيئة عمل آمنة، سواء للعاملين في المواقع الإنشائية أو لأفراد المجتمع والممتلكات العامة والخاصة.