الامارات | إلزام متهمَين بسرقة مكيفات بدفع 86 ألف درهم     

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شابين أدينا بتهمة دخول منزل دون رغبة صاحبه وسرقة مكيفات الهواء، بأن يؤديا إلى المدعية 76 ألفاً و170 درهماً قيمة المسروقات، بالإضافة إلى 10 آلاف درهم تعويضاً للمدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شابين، طلبت في ختامها إلزامهما بالتضامن بدفع مبلغ 94 ألفاً و370 درهماً قيمة المسروقات، مع إلزامهما بالتضامن بتعويضها بمبلغ 15 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامهما بالرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليه الأول وبالاتفاق مع المدعى عليه الثاني (قاصر) قاما بسرقة منزلها بأن تسورا منزلها السكني، ونزع المدعى عليه الأول المكيفات الخاصة به بعد قطع كبلات توصيلها، ثم قام بتجميع المسروقات بساحة المنزل والفرار بها، وقد أدين المدعى عليهما عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي.

من جانبها أوضحت المحكمة أن الثابت من الأوراق إدانة المدعى عليه الأول عن تهمة دخول منزل المدعية وسرقة وإتلاف المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، وكان ذلك بالاتفاق والمساعدة مع المدعى عليه الثاني، ولم يرد ما يدحض هذه البينة أو يناقضها، لاسيما أن المدعى عليهما لم يقدما ما يفيد بإعادة المسروقات أو سداد قيمتها للمدعية، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعية لطلبها.

وعن طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما ثابت، وقد لحق بالمدعية ضرر يتمثل في قيمة التلفيات التي لحقت بالمبنى بمبلغ 3000 درهم، بالإضافة إلى فوات الانتفاع بالمبنى بصورة تعود عليها بالمنفعة، فضلاً عن الأضرار المعنوية المتمثلة في حالة الخوف والحزن والأسى جراء ما لحق بالمسكن من أضرار وتعدٍّ عليه دون وجه حق، ومن ثم تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بمبلغ 10 آلاف درهم.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بالتضامن مع والد المدعى عليه الثاني (بصفته الولي الطبيعي لابنه القاصر)، بأن يؤديا للمدعية مبلغ 76 ألفاً و170 درهماً قيمة المسروقات، مع إلزامهما بالتضامن بتعويض المدعية بمبلغ 10 آلاف درهم على النحو المبين بالأسباب، وألزمتهما بالتضامن بالرسوم والمصاريف.