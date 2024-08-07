الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشجير

أشاد قارئ بجهود بلدية دبي من خلال الاهتمام بالزراعة والمنظر الجمالي في مدينة دبي، ونجاحها في توسيع الرقعة الخضراء، وزراعة 185 ألف شجرة خلال العام الماضي، حيث نرى الأثر الإيجابي للمبادرات في زيادة نسبة المسطحات الخضراء في المناطق السكنية، والطرق الرئيسة والفرعية، إضافة إلى تحسين جودة الهواء والتربة، فضلاً عن تجميل المدينة، والحفاظ على مظهرها الحضاري.

أسعار

طالب قرّاء المسؤولين في إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، بتشديد الرقابة على بعض المحال التجارية في الدولة، ومخالفة المبالغين في أسعار السلع، وطالبوا بزيادة حملات التوعية بين أفراد المجتمع، إذ لوحظ في الآونة الأخيرة وجود فروقات كبيرة في أسعار المنتجات في مراكز تسوق مختلفة، الأمر الذي يُعدُّ استغلالاً للمستهلك.

تقنية

أشاد قارئ بالثورة التقنية التي تدعمها جميع الجهات في دبي، والتي تدعم إنجاز جميع المعاملات عبر الهاتف والتطبيقات الذكية في وقت محدود لا يتجاوز ثلاث دقائق، بما يسرّع إطلاق الأعمال الجديدة، ويحسن جودة الحياة والعمل في الإمارة.

توطين

ثمّن قارئ جهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي، وتواصلها مع الأطراف المختلفة في ما يتعلق بموضوع التوطين، ودعم المواطن في مهنة الوساطة العقارية، والدور الكبير في تعزيز دمج الكفاءات المواطنة في القطاع، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين والمواطنات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

انسيابية

أشاد قارئ بالانسيابية والحركة الكبيرة التي تشهدها مطارات دبي في موسم الصيف، مع إتاحة إنجاز إجراءات السفر عبر الإنترنت قبل 48 ساعة.