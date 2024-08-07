الامارات | «الصحة العالمية» تشيد بدور الإمارات الإنساني ودعمها للقطاع الصحي في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من منظمة الصحة العالمية، المستشفى الميداني الإماراتي برفح، حيث اطلع خلال الزيارة على الجهود الطبية، وآليات التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات المختلفة والاستفادة من الجهود المتواصلة في المجال الطبي الذي تقدمه الإمارات، لدعم القطاع الصحي في غزة ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

وأشاد وفد منظمة الصحة العالمية بدور دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني البارز والمميز من خلال عملية «الفارس الشهم 3»، في المجال الطبي، والعمل المتواصل في توفير الرعاية الصحية للجرحى والمصابين جرّاء الوضع الصعب في قطاع غزة، ودور الكوادر الطبية الإماراتية في المستشفى، لرفع المعاناة عن أهالي غزة.

واستعرض فريق عمل المستشفى الميداني الإماراتي، الإمكانات والتجهيزات الطبية التي تسخرها دولة الإمارات، لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين في غزة، إلى جانب الوقوف على إعادة مشروع الأطراف الصناعية، ودعم القطاع الصحي، وطرق الاستمرار في الدعم السخي للإمارات بعد الهدنة.

وجرى خلال الزيارة التي شملت الاطلاع على أقسام المستشفى ومحتوياته، تأكيد التنسيق المشترك بين الطرفين في مجال إخلاء الجرحى والمصابين، ومواصلة المستشفى استقبال الجرحى والمصابين بشكل مستمر، لدعم الوضع الصحي بقطاع غزة، إضافة إلى التعاون بين المستشفى ومنظمة الصحة العالمية في العمل على استمرارية إيصال المساعدات الطبية، لسد النقص في القطاع الصحي.

كما ناقش الجانبان وضع آليات تنسيقية لدعم القطاع الصحي في غزة، ومساعدة مرضى السرطان من الأطفال، ودعمهم بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة. وتأتي هذه الزيارة انعكاساً للجهود الاستثنائية للمستشفى الميداني الإماراتي من المنظور الإنساني عالمياً، وسعياً إلى تعزيز الجهود الطبية مع منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى دور المستشفى البارز في غزة منذ افتتاحه.

وتُعدُّ منظمة الصحة العالمية من المؤسسات الدولية التي تقدم الدعم للقطاع، حيث بادر المستشفى الميداني بتقديم مساعدات عاجلة، بنحو طن من الأدوية والمستلزمات الطبية والكراسي المتحركة والعكاكيز، لسد النقص الحاد الذي يعانيه القطاع الصحي.