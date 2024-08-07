الامارات | «الموارد البشرية والتوطين» تتيح للمتعاملين الاستشارات بالصوت والصورة عبر هذه الخدمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم وزارة الموارد البشرية والتوطين خدمة للمتعاملين تتيح لهم الاستفسار عن جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة والتواصل مع استشاري سعادة المتعاملين إضافة إلى الحصول على الدعم اللازم، وذلك من خلال خاصية «التواصل المرئي».

وتمكن هذه الخاصية المتعامل من التواصل مع الوزارة، من أي مكان، سواء من البيت أو من مقر شركته أو من موقع العمل، وذلك على مدار ساعات الدوام الرسمية التي تبدأ من الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الثالثة عصراً أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ومن الساعة السابعة والنصف صباحاً حتى الساعة 12 أيام ظهراً يوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة أخيراً، عن إطلاق خدمة الاتصال المرئي للمتعاملين عبر التطبيق الذكي للوزارة، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر تطبيق «واتساب» الخاص بالوزارة على الرقم 600590000.

وتتيح الخدمة الاستفسار عن الخدمات كافة التي تقدمها الوزارة، عبر خاصية التواصل المرئي أو الواتساب، وذلك من خلال خيار المنشآت والعمال وخيار العمالة المساعدة.

وتتماشى الخدمة الجديدة مع احتياجات المتعاملين وحصولهم على الدعم والمساعدة والاستجابة السريعة لطلباتهم من الوزارة، وينعكس ذلك على تعزيز الامتثال للتشريعات التي تنظم سوق العمل، ولا سيما في ضوء الردود الموثوقة على الاستفسارات.

وتتميز خدمة «التواصل المرئي» بأنها تقدم بمختلف اللغات عبر فريق يتميز بالكفاءة، إضافة إلى تقديم الحلول والاستشارات للمتعاملين بفاعلية.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي عمليات تواصل الوزارة مع متعامليها عبر منظومة "تواصل" نحو 30 مليوناً خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بلغت نحو 61% مقارنة بإجمالي عمليات التواصل خلال الفترة ذاتها من العام 2023 والبالغة نحو 18.6 مليون عملية.

وتوفر منظومة "تواصل" 14 قناة ذكية ورقمية لمتعامليها، منها مركز الاتصال 600590000، وخدمة "واتساب"، وخدمة الدردشة المباشرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، والبريد الإلكتروني [email protected]، وخدمة المكالمات المرئية والصوتية مع المتعاملين عبر "واتساب"، ونظام "صوت المتعامل" وملتقى "المتعامل أولاً" ضمن "مجلس المتعاملين"، والرد التفاعلي الآلي، ومنصات الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.