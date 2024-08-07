الامارات | 6 خطوت يجب اتباعها إذا تعرضت لضربة شمس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 6 خطوات يجب اتباعها في حال التعرض لضربة الشمس، بهدف الوقاية من مخاطرها وآثارها السلبية على صحة الأفراد في مختلف الفئات العمرية، خصوصاً خلال فصل الصيف، ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى معدلات قياسية، فيما أكد أطباء أن التعرض لها يمكن أن يسبب تلفاً في الأعضاء الحيوية للإنسان.

وأوضحت الوزارة أنه في حال تعرض أحد الأشخاص لضربة الشمس عليه أن يتجه فوراً للجلوس في منطقة باردة، مظللة وذات تهوية جيدة، واستبدال الستائر لتوفير مزيد من الظل، وتشغيل أجهزة التكييف أو المرواح لتوفير بيئة مناسبة تمكن الجسم من التعافي.

وتابعت " على الفرد الذي تعرض لضربة الشمس أيضاَ أن يبادر إلى وضع قطعة قماش مبللة على الجلد في مناطق الرأس والرقبة والإبطين وأعلى الفخذين، والعمل على تخفيف الملابس الخارجية غير الضرورية لتهوية الجسم، والاتصال بالإسعاف إذا استدعت الحاجة لتلقي خدمات طبية طارئة.

وحذّر أطباء من مخاطر التعرض لضربة الشمس، مؤكدين أنها يمكن أن تتسبب في إصابة الشخص بتلف في الأعضاء الحيوية وذلك حالة عدم الاستجابة السريعة لخفض درجة حرارة الجسم، ويمكن أن تتسبب في تضخم الدماغ أو الأعضاء الحيوية الأخرى، ما قد يؤدي إلى حدوث تلف دائم لها، كما يمكن أن تسبب الوفاة إذا لم يحصل المصاب على علاج سريع.

وذكرواً أن ضربة الشمس والإنهاك الحراري حالة مرتبطة بشكل أساسي بتعرض الشخص لدرجات حرارة مرتفعة، حيث يكون الجو حاراً مصحوباً بالجفاف، خصوصاً أن درجات الحرارة في الصيف تراوح بين 38 و42 درجة مئوية أثناء النهار، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل الإنهاك الحراري وضربة الشمس، وينتج عنها العطش الشديد، والضعف، والصداع، وفقدان الوعي.