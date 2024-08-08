الامارات | إطلاق مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية بأبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية، في خطوة طموحة لضمان توحيد الممارسات الأخلاقية ضمن قطاع الرعاية الصحية الديناميكي في أبوظبي.

وتم تطوير الأخلاقيات الحيوية بناءً على أفضل الممارسات العالمية وبالتشاور مع نخبة من خبراء القطاع، وتمثل ثمرة دراسة التداعيات والتطبيقات الأخلاقية المرتبطة باستخدام التكنولوجيا في القطاع الصحي وممارستها، بما يشمل تلك التي نشأت عن التطور الحاصل في علم الأحياء والطب والعلوم المتعلقة بالصحة.

وتعالج مجموعة المبادئ التوجيهية الجديدة القضايا الأخلاقية التي قد تتزايد في تعقيدها مع استمرار القطاع بالنمو والتطور، وتم تطويرها تماشياً مع نتائج سلسلة من ورش العمل التي أقيمت بمشاركة أكثر من 120 خبيراً وقائداً عالمياً في الأخلاقيات الحيوية، وبالتشاور مع خبراء محليين ودوليين.

وتهدف صياغة هذه المبادئ لتعزيز مستويات الامتثال لقوانين الأخلاقيات الحيوية الراهنة، وتمثل جزءاً من التزام دائرة الصحة في أبوظبي الراسخ بتحسين جودة الرعاية الصحية، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة لأخلاقيات الرعاية الصحية والابتكار.

وقالت وكيلة دائرة الصحة في أبوظبي الدكتورة نورة خميس الغيثي، إن قطاع الرعاية الصحية في أبوظبي يواصل تحقيق وتيرة نمو لافتة بناءً على أرقى مستويات الابتكار، لذلك لابد لمعاييرنا الأخلاقية أن تنسجم مع الطبيعة الديناميكية للقطاع مع مراعاة القيم الثقافية للمجتمع الذي نخدمه.

وأضافت أن مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية تعالج التداعيات التي تلقيها التطورات التكنولوجية في القطاع على الجانب الأخلاقي، وتقدم إطار عمل يوضح السبل المثلى لتبني الابتكارات الثورية مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم والطب الشخصي بشكل مسؤول، وينطوي ذلك على أهمية كبيرة للحفاظ على نزاهة منظومة الرعاية الصحية مع تبني أحدث التقنيات التي تحسن من مستويات رعاية المرضى ومخرجاتهم العلاجية.

وأوضحت أن هذه المبادئ التوجيهية تعزز الجاهزية للأحداث المفاجئة، ما يضمن استعداد قطاع الرعاية الصحية على تنوعه بشكل أفضل للتعامل مع حالات الطوارئ والأزمات بكفاءة عالية مع الالتزام بمعايير أخلاقية صارمة، ولا يحمي هذا النهج الاستباقي صحة ورفاه المجتمع فحسب وإنما يرسخ أيضاً مكانة أبوظبي الرائدة في الرعاية الصحية المرنة والمبتكرة على مستوى العالم. وتم تطوير المبادئ التوجيهية بالشراكة مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع وهيئة الشارقة الصحية، لتكون بمثابة مرجع وطني للاعتبارات الأخلاقية.

وبناءً على مدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية الصادرة عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام 2017، تهدف مبادئ الأخلاقيات الحيوية التوجيهية لكوادر الرعاية الصحية إلى الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية المحلي على مستوى العالم، بما ينسجم مع الجهود الوطنية لترسيخ دعائم اقتصاد قائم على المعرفة.

• 120 خبيراً وقائداً عالمياً شاركوا في تطوير الأخلاقيات الحيوية بالتشاور مع خبراء محليين.