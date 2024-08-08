«نقل عجمان»: 15% نسبة نمو المعاملات الرقمية

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أعلنت هيئة النقل في عجمان، إنجاز 9563 معاملة رقمية، خلال النصف الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 15%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، التي شهدت إنجاز 8294 معاملة، ما يعكس تزايد عدد المستفيدين من الخدمات الرقمية التي تقدمها الهيئة، وكذلك زيادة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر ثقافة استخدام النقل العام والترويج للخدمات المقدمة.

وأكدت رشا خلف الشامسي، المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات الجمهور، مشيرة إلى أن النصف الأول من عام 2024 شهد نمواً ملحوظاً في عدد الخدمات الرقمية بنسبة 15%، ما يعزز جهود الهيئة في تقديم خدمات رقمية وذكية تلبي توقعات المتعاملين.

وأوضحت الشامسي أن الهيئة توفر خدمات رقمية متنوعة على موقعها الإلكتروني www.ta.gov.ae، ويمكن للمتعاملين الاستفادة منها من خلال التسجيل بالهوية الرقمية والتقديم عليها، ومن هذه الخدمات خدمة تصاريح النقل البري، مؤكدة استمرار الهيئة في تطوير هذه الخدمات، لضمان راحة وسعادة المتعاملين.