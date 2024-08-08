«الصحة» تحدد معايير ومواصفات عربات الطوارئ

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (أبو ظبي)

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، معايير عربات الطوارئ في المنشآت الصحية المرخصة من الوزارة والتي تقدم خدمات الطوارئ، بهدف تحسين سلامة المريض ونتائج الرعاية وتوافر الأدوية والمعدات واللوازم المنقذة للحياة.

وأكدت الوزارة، أنه يجب على المرافق الطبية توفير عربة الطوارئ في أقل من 5 دقائق للتعامل مع الحالات المرضية والمصابة، موضحة أن عربات الطوارئ، هي العربات المزودة بالمعدات والأجهزة الطبية والأدوية وتكون موجودة في الوحدات الطبية في المستشفيات، وتحتوي على الاحتياجات اللازمة المنقذة للحياة والإسعافات الأولية لتوفير احتياجات الشخص المصاب أو المريض.

وأوضحت أن عربات الطوارئ تستخدم أثناء حالات الأزمات من خلال الأشخاص المصرح لهم والمدربين على انقاذ المرضى والمصابين، لافتة إلى ضرورة قيام المستشفى أو المنشأة الطبية بتحديد فريق لإجراء عمليات التدقيق على جميع عربات الطوارئ، والتحقق من توافق المحتوى مع ما تم توثيقه في قائمة المراجعة كل 6 أشهر.

وتفصيلاً، أكد يناند وينجارت، رئيس خدمات الطوارئ الطبية، بمجموعة «آر بي أم» الطبية ⁠ أهمية وضع معايير ملزمة للمستشفيات فيما يتعلق عربات الطوارئ لضمان مستوى عالٍ من الرعاية للمرضى في بيئة آمنة وصحية من قبل متخصصين طبيين مدربين على العمل في بيئة ما قبل المستشفى، من المهم أن يضمن المستشفى الامتثال لجميع معايير وزارة الصحة.

وذكر أن الرعاية قبل المستشفى تعتبر امتداداً للرعاية الصحية ورحلات المرضى داخل النظام الصحي. لذلك، ينبغي أن يكون مقدمو الرعاية في مرحلة ما قبل المستشفى مؤهلين جيداً ويحصلون على فرصة لاكتساب الخبرة في بيئات الخدمة الطبية الطارئة الرسمية.

من جهته، قال الدكتور طارق دوفان، المدير الطبي واستشاري أول في علاج الأورام بالإشعاع في المستشفى الأمريكي دبي: إن «الرعاية الصحية وسلامة المرضى تعتبر من الأولويات القصوى في قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات».

وأضاف: «لذلك فإن تطبيق معايير عربة الطوارئ يعد جزءاً لا يتجزأ من هذا الالتزام في ظل تزايد الطلب على الخدمات الطبية، وهو ما يتطلب تجهيز المستشفيات بمعدات الطوارئ والتأكد من جاهزيتها للاستخدام في أي لحظة».

وأشار إلى أن القرار يضم العديد من البنود منها على سبيل المثال ضرورة توافر جميع المستلزمات والأجهزة لحالات الطوارئ في مختلف المستشفيات وخصوصاً في عربات الطوارئ مع أهمية توافر جميع الأدوية، وأن تكون صالحة للاستخدام، بالإضافة إلى ضرورة أن يتدرب جميع المتخصصين على كيفية التعامل مع الأدوية والأجهزة الموجودة في هذه العربات لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضي على أكمل وجه.

وأكد أن تطبيق معايير عربة الطوارئ يسهم في ضمان سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية المقدمة، لا سيما وأن المعدات الطبية الحديثة والمجهزة بشكل صحيح تقلل من مخاطر الأخطاء الطبية وتحسن من تجربة المريض، بالإضافة إلى ذلك، فإن وجود عربة الطوارئ المجهزة بشكل جيد يعكس الاستعداد والاحترافية في المستشفيات، مما يزيد من ثقة المرضى والمجتمع في الخدمات الطبية المقدمة.

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الفوائد الصحية والإنسانية، فيمكن أيضاً أن يؤدي تطبيق معايير عربة الطوارئ إلى تقليل التكاليف الناتجة عن حالات الطوارئ، فمع بتوفير الرعاية الأولية بشكل سريع وفعال، يمكن تجنب المضاعفات والتكاليف الإضافية التي قد تنجم عن تأخير العلاج أو عدم توفر المعدات الطبية الضرورية.

ولفت إلى أن معايير عربة الطوارئ الجديدة تحتاج أيضاً إلى التوعية والتدريب المستمر للفرق الطبية داخل مستشفيات، حيث إن ضمان استخدام المعدات بشكل صحيح وفعال يتطلب تدريباً منتظماً ومهنياً للأطباء والممرضين والفنيين المشاركين في عمليات الطوارئ، مشيراً إلى أنه مع الالتزام بتحديث وصيانة المعدات بانتظام، وتوفير التدريب المستمر للفرق الطبية، يمكن للمستشفيات أن تحافظ على مستويات الجاهزية العالية للتعامل مع أي حالة طارئة تطرأ داخل مرافقها الطبية.

وأوضح أن عربات الطوارئ المحدثة لعبت دوراً هاماً ورئيسياً في تعزيز استعداد المستشفيات لمواجهة جائحة «كوفيد 19»، موضحاً أنه في حالات الطوارئ الكبيرة، قد يتعين على المستشفيات تقديم الرعاية الطبية لعدد كبير من المصابين في وقت قصير، وهنا يكون وجود عربة الطوارئ المجهزة بشكل جيد أمراً حيوياً لتقديم العناية اللازمة للمصابين.