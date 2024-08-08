الامارات | الإمارات تشارك باكستان الاحتفال بمرور 77 عاما على استقلالها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية باكستان الإسلامية، الاحتفال بمرور 77 عاماً على الاستقلال عبر احتفال جماهيري ضخم يقام بدبي في 11 أغسطس الجاري، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وسعادة فيصل نياز ترمذي سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية الباكستانية في الدولة.

تهدف الاحتفالية الضخمة التي تنظمها صفحة "الإمارات تحب باكستان"، بالتعاون مع الجمعية الباكستانية بدبي، إلى الاحتفاء بالعلاقات التاريخية وروابط الصداقة الممتدة بين البلدين، وتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين.

ويضم برنامج الاحتفالية فعاليات متنوعة لتسليط الضوء على ثقافة وتراث باكستان، ومساهمات الجالية الباكستانية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.

وتتضمن الاحتفالية، التي يستضيفها مركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب نحو 10 آلاف شخص، برنامجا متنوعا من الفعاليات الثقافية والفنية، والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية التي تعبر عن مختلف جوانب الثقافة الباكستانية.

ويعكس تنظيم هذا الحدث المتميز، حرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون والمحبة مع شعوب مختلف الدول الصديقة، وترسيخ قيم التسامح بين كافة شعوب العالم، من خلال مشاركتها احتفالاتها ومناسباتها الوطنية والتاريخية والثقافية.

كما يترجم النجاح الذي حققته دولة الإمارات في توفير بيئة من التعايش والانفتاح والانسجام، تتيح للجميع العيش بسلام وتناغم، حيث تعد دولة الإمارات نموذجا عالميا يحتذى به، في احترام التنوع الثقافي.

وتجمع دولة الإمارات وجمهورية باكستان علاقات تاريخية تطورت وازدادت رسوخا، منذ أن وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لبنتها الأولى عام 1971.

وتشهد هذه العلاقات اليوم زخما كبيرا على مختلف المستويات، تترجمها الشراكة الاستراتيجية والتعاون الاقتصادي المتنامي، حيث تعد دولة الإمارات أهم شريك تجاري لباكستان، فهي تحتل المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في البلاد، كما أعلنت الإمارات في شهر مايو الماضي تخصيص 10 مليارات دولار للاستثمار في قطاعات اقتصادية واعدة في باكستان.