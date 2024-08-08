«أمنية» تُحقّق حلم الطفلة ضحى

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

استمراراً لمساعيها الإنسانية النبيلة، قامت مؤسسة «تحقيق أمنية» بتحقيق أمنية الطفلة ضحى، البالغة من العمر 14 عاماً، بزيارة جمهورية مصر العربية، وكانت ضحى التي واجهت مرضها بشجاعة وقوّة وتفاؤل، تتمنى منذ فترة طويلة السفر إلى مصر، واستكشاف عجائبها التاريخية وثقافتها الغنية التي طالما سمعت عنها من أخيها المُقيم هناك.وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: استجابة لهذه الأمنية، عملت المؤسسة على تنسيق رحلة لا تُنسى لضحى، تضمّنت مفاجآت وتجارب فريدة مكنتها من رؤية شقيقها ومرافقته في جولة رائعة لاستكشاف عمق الثقافة المصرية وتاريخها العريق، وأضاف: لقد كان من الملهم رؤية ضحى وهي تُعايش تجربة فريدة ومميزة في مصر، وأضاف: إن تحقيق أمنيتها يمنحنا الرضا، ويساعدنا على تذكير الجميع بأهمية الأمل والإيجابية في حياتنا، وتقدّم الزبيدي بالشكر إلى كافة الداعمين الذين يُسارعون إلى مدّ يد العون لتحقيق استراتيجية المؤسسة ودعم مبادراتها الإنسانية الرامية إلى نشر السعادة بين أفراد المجتمع.

وقد استُقبلت ضحى وعائلتها في مطار القاهرة الدولي، واستمتعت خلال رحلتها بزيارة الأهرامات وأبو الهول. كما تضمّنت الجولة زيارة متحف الآثار المصرية حيث شاهدت مجموعة من الكنوز الفرعونية الشهيرة، إضافة إلى الاسترخاء برفقة عائلتها، والتمتّع بمناظر النيل الخلابة، والتعرّف على الحياة اليومية على ضفاف النهر.