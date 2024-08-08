الامارات | تعرف إلى المستندات المطلوبة لتقديم تظلم على مخالفات المواصلات العامة في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 7 مستندات لتقديم طلب تظلم على مخالفات المترو والترام في دبي، كما حددت 5 مستندات للتظلم على مخالفات الحافلات والنقل البحري، وذلك تسهيلاً على المتعاملين من خلال القنوات الذكية.

وأوضحت الهيئة أن المستندات المطلوبة تتمثل في:

رقم المخالفة الموجود على إشعار المخالفة.

رسالة برقم الحساب البنكي (في حال تم دفع المخالفة).

إيصال السداد (في حال تم دفع المخالفة عن طريق المفتش أو مراكز الخدمة).

نسخة من نموذج إشعار المخالفة.

صورة عن بطاقة نول، أو رقمها المطبوع على الجهة الخلفية للبطاقة.

صورة عن تأشيرة الزيارة + ختم الدخول + نسخة من جواز السفر (للمتعاملين الذين يحملون تأشيرة زيارة).

أي وثائق أخرى يُمكن أن تدعم طلب الاعتراض.



كما أوضحت هيئة الطرق والمواصلات، أن هناك 5 مستندات مطلوبة للتظلم على مخالفات الحافلات والنقل البحري هي:

رقم المخالفة.

صورة عن تفاصيل المخالفة.

رسالة برقم الحساب البنكي (في حال تم دفع المخالفة).

الهوية الإماراتية أو جواز السفر.

إيصال الدفع (في حال تم دفع المخالفة).