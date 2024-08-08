الامارات | بمزايا عديدة .. شرطة دبي تمنح بطاقة إسعاد لفئتين جديدتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مركز بطاقة "إسعاد" في شرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تُمنح بموجبها بطاقة للطلاب والمُقبلين على الزواج من أصحاب الهمم المُنتمين للمؤسسة.

ووقع المذكرة في نادي ضباط شرطة دبي في منطقة الجداف الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهممعبدالله عبد العالي حميدان، ومديرة مركز بطاقة اسعاد، منى محمد العامري، بحضور عدد من موظفي الطرفين.

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها شرطة دبي لتعزيز الرعاية والاهتمام بأصحاب الهمم، وتوفير الدعم اللازم لهم في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في أن تكون واحدة من أفضل الدول في تمكين وتكامل أصحاب الهمم.

وتتيح المذكرة انضمام الطلاب والمقبلين على الزواج من أصحاب الهمم المنتمين للمؤسسة إلى برنامج "إسعاد"، إذ يزودهم مركز بطاقة إسعاد بالبطاقة، وكذلك إشعار بالشركات والمؤسسات التجارية التي ستمنحهم المزايا ذاتها التي يحصل عليها موظفو شرطة دبي وموظفو الجهات الأخرى المنضمة إلى برنامج إسعاد.