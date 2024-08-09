قرقاش: الوقف الفوري للحرب في غزة أولوية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أولوية الوقف الفوري للحرب في غزة، وإنهاء التصعيد الإقليمي، وأنه لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره، ويكسر حلقة عدم الاستقرار في المنطقة.

وقال معاليه، أمس، عبر منشور في حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «لا يمكن لأي صوت عاقل إلا تأكيد أولوية الوقف الفوري للحرب في غزة وإنهاء دوامة العنف والتصعيد الإقليمي ومنطق العدوان والرد مع الاعتراف بفشل سياسة احتواء وتأجيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة».

وأضاف معاليه: «لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره ويكسر حلقة عدم الاستقرار بالمنطقة».