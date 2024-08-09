الامارات | «طرق دبي» تفوز بجائزة دولية في مجال السلامة المرورية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي جائزة الأمير مايكل الدولية لسلامة الطرق في مجال السلامة المرورية ومنظومة التدريب التي تنفذها الهيئة لسائقي دراجات توصيل الطلبات في الإمارة، وذلك عن «فئة مستخدمي الطرق الأكثر أماناً».

وتعمل الهيئة - بالتعاون مع معاهد تعليم قيادة المركبات المعتمدة لديها - على إعداد وتأهيل المحاضرين المنتسبين لهذه المعاهد، لتدريب وتأهيل سائقي الدراجات النارية العاملين في مجال توصيل الطلبات في الإمارة.