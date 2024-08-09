الامارات | خيالة شرطة دبي تسير 732 دورية خلال النصف الأول

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة عن تسيير 732 دورية خيالة في مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأكد اللواء العظب، أن المركز يلعب دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، من خلال مشاركة الدوريات الشرطية في بث الطمأنينة بين الناس، وأصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية في إمارة دبي.

ولفت إلى أن المركز يساهم في تحقيق التوجهات الإستراتيجية لشرطة دبي، مثل "المدينة آمنة" و"إسعاد المجتمع"، عبر دوريات ذات طابع عربي أصيل تناسب التطور الحضاري، مما يوطد شعور الأفراد بالأمن والأمان ويعزز الطمأنينة بتجوالها في أنحاء الإمارة.

من جانبه، أفاد الرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة، بأن المركز قدم خدماته خلال النصف الأول من العام، لـ 1245 شخصاً من الجمهور الداخلي والخارجي، منهم 1114 شخصاً حصلوا على تدريب في مدرسة الفروسية، و8 استفادوا من خدمة رعاية الخيول، و69 تفاعلوا مع خدمات الترفيه بركوب الخيل في الصحراء وامتطاء البوني، بالإضافة إلى تقديم خدمة نقل الخيول إلى 86 شخصاً.

وأوضح الرائد الجلاف، أن المركز نفذ العديد من المبادرات الاجتماعية في النصف الأول من العام الجاري منها مبادرة التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، والملتقى الشتوي، وملتقى الربيع، وتحقيق أمنية طفل، واستفاد منها 95 طالبا وطالبة، لافتا إلى أن المركز يحوي 122 خيلاً مؤهلة ومدربة بأعلى معايير التدريب، بالإضافة إلى توفر فريق من البيطريين وطاقم التمريض.

بدوره قال النقيب راشد سالم الشامسي، رئيس قسم الخدمات الاجتماعية بمركز شرطة الخيالة، ومشرف فريق "فرسان التقاط الأوتاد"، إن المركز شارك في أربع بطولات لالتقاط الأوتاد خلال النصف الأول من العام الحالي.