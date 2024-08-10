الامارات | «أجر» تسدد الدية الشرعية في 5 قضايا «قتل خطأ»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تكفلت مؤسسة «أجر» الخيرية بسداد قيمة الدية الشرعية بالكامل في خمس قضايا «قتل خطأ»، وبلغت قيمة الديات مليوناً و299 ألف درهم.

وأعرب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، عن شكره لأصحاب الأيادي البيضاء المساهمين في دعم مسيرة المؤسسة وبرامجها الخيرية بهدف التخفيف من معاناة المدانين في هذه القضايا، وأسرهم، بما يعكس قيم التسامح والتآخي الراسخة في المجتمع الإماراتي، داعياً إياهم إلى مواصلة دعمهم للمؤسسة لأداء أدوارها الخيرية والإنسانية.

وقال إنه بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود أبناء الإمارات المخلصين والمقيمين على أرضها تتواصل المبادرات الخيرية والإنسانية، انطلاقاً من القيم السامية التي أرسى قواعدها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

• 1.3 مليون درهم مجموع قيمة الديات الخمس المسددة.