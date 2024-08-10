الامارات | «الفارس الشهم 3» تُنفّذ مبادرات إنسانية لإغاثة سكان غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت عملية «الفارس الشهم 3» عدداً من المبادرات الإنسانية في مختلف مناطق قطاع غزة، لإغاثة العائلات الفلسطينية المتضررة من الأوضاع الصعبة، ونقص المستلزمات الأساسية، لمساندتها وتوفير المساعدات الطارئة لها.

وبادرت عملية «الفارس الشهم 3» إلى توزيع المواد الغذائية الأساسية والمتكاملة في مناطق عدة بقطاع غزة، لتخفيف العبء عن العائلات التي تعاني الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حيث تم توزيع الوجبات الغذائية عليها في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء. وتجاوز عدد المستفيدين 5.3 ملايين.

كما قدمت عملية «الفارس الشهم 3» الخبز للنازحين في مراكز الإيواء، نتيجة عدم توافر المواد الأساسية لإنتاج الخبز، وعدم قدرة المخابز على توفير كمية الخبز اللازمة للسكان في القطاع.

وتجاوز عدد المستفيدين 1.2 مليون شخص.

وتسعى عملية «الفارس الشهم 3» إلى تقديم المساعدات للفئات المتضررة في قطاع غزة، من منطلق حرص دولة الإمارات على تكثيف الجهود الإغاثية، وتعزيز العمل الإنساني للأشقاء الفلسطينيين.