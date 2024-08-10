حاكم أم القيوين يقدم واجب العزاء في وفاة هيا بنت سعد الخرجي

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيا بنت سعد الخرجي زوجة سعادة سلطان راشد الخرجي، ووالدة كل من راشد سلطان الخرجي، وماجد سلطان الخرجي، ومنصور سلطان الخرجي. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسعادة سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.