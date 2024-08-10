الامارات | الإمارات تعزي وتتضامن مع البرازيل في حادثة سقوط طائرة الركاب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في ضحايا طائرة الركاب المدنية التي تحطمت في منطقة سكنية بالقرب من ساو باولو.

وأعربت وزارة الخارجية، عن خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة البرازيلية والشعب البرازيلي الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل.