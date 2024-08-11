الامارات | «العائلة السعيدة».. مبادرة محاكم دبي لتعزيز الروابط العائلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت محاكم دبي حزمة من المبادرات التي تستهدف الأسرة باعتبارها نواة المجتمع، أبرزها مبادرة «العائلة السعيدة» لتعزيز رفاهية الأسرة والروابط العائلية في المجتمع، وتتضمن مبادرات وأنشطة عدة تستهدف جميع أفرادها.

وتتضمن المبادرة، التي تعكس التزام المحاكم بتعزيز العلاقات الأسرية الصحية ونشر السعادة والاستقرار في المجتمع، برامج تثقيفية لتوعية الأسر بأهمية ترسيخ القيم والأخلاق، والتواصل الإيجابي، وتتضمن محاضرات وورش عمل للآباء والأمهات لتعزيز مهاراتهم في تربية الأطفال بطرق صحيحة وإيجابية.

كما شملت المبادرة فعاليات وأنشطة ترفيهية للأسرة، مثل الرحلات والمنافسات الرياضية والفنية، بهدف ترسيخ الترابط، ونشر الفرح والسعادة بين أفراد الأسرة.

وأكدت محاكم دبي من خلال تقريرها السنوي، أن الهدف من المبادرة بناء جيل قوي ومترابط، له مستقبل واعد.

وأشارت إلى أن محاكم دبي تعاونت مع وزارة التربية والتعليم في تقديم استشارات أسرية للآباء من خلال برامج تلفزيونية وإذاعية، ووسائل التواصل الاجتماعي، كما تم تنظيم محاضرة بالتعاون مع وزارة الدفاع، وشاركت في اليوم العالمي للأسرة، ومؤتمر «كفى عنفاً».

وأوضحت أن إجمالي عدد المستفيدين من المبادرات المجتمعية لمحاكم دبي بلغ 3256، تم استهدافهم بـ58 مبادرة. وبلغ عدد الطلبة 165 طالباً، بواقع 90 طالبة و75 طالباً.

وأفاد التقرير بأن محاكم دبي أطلقت خلال العام الماضي أيضاً مبادرة «خلك قانوني» التي تستهدف نشر المعرفة القانونية بغية زيادة الوعي والثقافة بهذا الجانب بين أفراد المجتمع.

وأوضح أن «المبادرة تستهدف تعزيز ثقة المجتمع في النظام القضائي»، مشيراً إلى تنظيم خمسة ملتقيات مثمرة وإنتاج 53 فيديو متخصصاً في نشر المعرفة القانونية، وتوجيه الجمهور في مختلف المجالات القانونية، بمشاركة 34 قاضياً وحضور 2526 مستفيداً.

كما كشف التقرير عن نتائج الخدمات الرقمية التي توفرها محاكم دبي لإسعاد المتعاملين وتسهيل تجربتهم، وتسريع تنفيذ إجراءاتهم، وتلبية احتياجاتهم.

وتشمل خدمة «وياك» التي تعد قناة تواصل مباشر بين المتقاضين ومختلف الوحدات الإدارية المعنية بالدعاوى لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدعاوى والطلبات بمختلف أنواعها.

وبلغ عدد الطلبات التي نفذت من خلال الخدمة خلال العام الماضي 74 ألفاً و940 طلباً.

وسجل مركز الاتصال بمحاكم دبي 134 ألفاً و344 طلباً، تم الرد على عدد كبير منها، بواقع 131 ألفاً و846 طلباً.

ويتولى المركز الرد على جميع الاستفسارات والإجراءات والخدمات المقدمة في محاكم دبي من خلال قنوات متنوعة تشمل الموقع الإلكتروني، والمحادثة الفورية عبر تطبيق «واتس أب» باللغتين العربية والإنجليزية، والتي بلغ عددها 32 ألفاً و953 محادثة.

كما تشمل الخدمات الرقمية خدمة تصديقات الأحوال الشخصية التي تتيح للمتعامل الحصول على الإشهادات والأذونات، وتوثيق المعاملات والتصرفات والإقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية، وبلغ عددها 20 ألفاً و573 إشهاداً.

يذكر أن محاكم دبي سجلت زيادة ملموسة في استخدام الطلبات الذكية بالتعامل مع القضايا المختلفة، إذ تلقت الدائرة 872 ألفاً و414 طلباً ذكياً خلال العام الماضي في جميع المحاكم الابتدائية والاستئنافية والتمييز.

وأفاد التقرير السنوي بأن مختلف المحاكم التابعة لمحاكم دبي أظهرت أداء متميزاً في التعامل مع الطلبات الذكية، مثل محكمة الاستئناف التي أنجزت 32 ألفاً وخمسة طلبات ذكية بنجاح من إجمالي 34 ألفاً و627 طلباً ذكياً تلقتها، فيما رفضت 2621 طلباً.

وأنجزت محكمة التنفيذ 654 ألفاً و997 طلباً ذكياً، ورفضت 53 ألفاً و759 أخرى.

وأنجزت المحكمة التجارية الابتدائية 51 ألفاً و132 طلباً، ورفضت 2010 طلبات.

• 74.9 ألف طلب نفذت من خلال خدمة «وياك» خلال العام الماضي.