حاكما أم القيوين ورأس الخيمة يعزيان في وفاة هيا الخرجي

ابوظبي - سيف اليزيد - أم القيوين (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، صباح أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيا بنت سعد الخرجي زوجة سلطان راشد الخرجي، ووالدة كل من راشد سلطان الخرجي وماجد سلطان الخرجي ومنصور سلطان الخرجي.

وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء إلى سلطان راشد الخرجي، في وفاة زوجته، المغفور لها، بإذن الله، هيا بنت سعد الخرجي.

وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال تقديمه واجب العزاء في مجلس العزاء بمنطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي وأبناء الفقيدة، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها هيا بنت سعد الخرجي زوجة سلطان راشد الخرجي، ووالدة كل من راشد سلطان الخرجي وماجد سلطان الخرجي ومنصور سلطان الخرجي.

وأعرب سمو ولي عهد أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الراس بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، داعياً الله العلي القدير، أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

رافق سموه، خلال تقديم واجب العزاء، سيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.

كما قدّم واجب العزاء الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين.