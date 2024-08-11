16 مليون درهم مستهدفات «الأعمال الخيرية العالمية» في حملة العودة للمدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إطلاق حملة العودة للمدارس تحت شعار«لنضيء مستقبلهم 2024»، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية تعليمية بقيمة 16 مليون درهم داخل الدولة وخارجها.

وتستهدف الحملة دعم الطلبة المتعثرين، وكفالة الطلاب والمعلمين وحفظة القرآن الكريم، وبناء وصيانة المنشآت التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية مثل الحواسيب والحقائب والقرطاسية، وغيرها.

وأشار الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لـ«الهيئة» إلى أن هذه الحملة تتميز برسالتها السامية في بناء الأجيال، وتوفير سبل المعرفة لمن يفتقدها، ويعجز عن توفيرها، كما تأتي في إطار التزام الهيئة المستمر بتنمية ودعم المجتمعات، مؤكداً أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق، ولهذا تحرص هيئة الأعمال الخيرية العالمية على ضمان مواصلة الطلبة الفقراء والأيتام لتعليمهم.