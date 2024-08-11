اخبار الخليج / اخبار الإمارات

16 مليون درهم مستهدفات «الأعمال الخيرية العالمية» في حملة العودة للمدارس

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام) 

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية، إطلاق حملة العودة للمدارس تحت شعار«لنضيء مستقبلهم 2024»، مستهدفة تنفيذ مشاريع خيرية تعليمية بقيمة 16 مليون درهم داخل الدولة وخارجها.
وتستهدف الحملة دعم الطلبة المتعثرين، وكفالة الطلاب والمعلمين وحفظة القرآن الكريم، وبناء وصيانة المنشآت التعليمية، وتوفير المستلزمات الدراسية مثل الحواسيب والحقائب والقرطاسية، وغيرها.
وأشار الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام لـ«الهيئة» إلى أن هذه الحملة تتميز برسالتها السامية في بناء الأجيال، وتوفير سبل المعرفة لمن يفتقدها، ويعجز عن توفيرها، كما تأتي في إطار التزام الهيئة المستمر بتنمية ودعم المجتمعات، مؤكداً أن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مشرق، ولهذا تحرص هيئة الأعمال الخيرية العالمية على ضمان مواصلة الطلبة الفقراء والأيتام لتعليمهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا