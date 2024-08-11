الامارات | طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 10:47والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26والمد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 32 65 25

دبي 43 31 60 30

الشارقة 43 31 50 20

عجمان 42 31 60 20

أم القيوين 43 31 60 25

رأس الخيمة 43 31 55 20

الفجيرة 35 29 70 45

العـين 43 31 50 20

ليوا 45 33 50 20

الرويس 40 32 45 25

السلع 46 34 50 25

دلـمـا 39 32 70 25

طنب الكبرى / الصغرى 35 32 85 70

أبو موسى 36 33 85 70.