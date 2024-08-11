سحب منخفضة ورياح خفيفة إلى معتدلة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 10:47والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26والمد الثاني عند الساعة 04:08 والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.