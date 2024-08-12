الامارات | جامعات تطرح برامج أكاديمية جديدة تواكب سوق العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرحت جامعات عدة برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل للسنوات المقبلة، وأبرزها «ماجستير العلوم في العمارة» وبرنامج «ماجستير العلوم في التصوير التشخيصي الطبي - MSc-MDI»، كما قدّمت جامعات منحاً وخصومات تصل إلى 50% للطلبة الجدد.

وتفصيلاً، طرحت جامعة الشارقة برامج أكاديمية متنوّعة في مختلف المجالات ومنها المجالات الهندسية كالعمارة، لإعداد طلبة ذوي مستوى عالٍ من الخبرة في الميادين الحضرية والمعمارية باستخدام المعرفة النظرية والتكنولوجية في دراسة ونقد وتحليل وتصميم البيئة المبنية، ومنها برنامج ماجستير العلوم في العمارة الذي تطرحه الجامعة من خلال كلية الهندسة.

وأكد عميد كلية الهندسة الدكتور عبدالوهاب بن محمد، أن الكلية تعمل على إطلاق برامج أكاديمية حديثة لمواكبة التغيرات المستمرة وتطلعات المستقبل من خلال إكساب الطلبة المعرفة والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع مجالات الهندسة المختلفة، مشيراً إلى أن البرنامج يشمل عدداً من الموضوعات منها طرق البحث في العمارة والدراسات المعمارية والنظريات الحضرية، ونمذجة معلومات المباني في التصميم والتشييد والتشغيل وغيرها من استخدامات الذكاء الاصطناعي في هذا المجال، موضحاً أن الجامعة توفر العديد من الأدوات والمعدات والموارد التعليمية اللازمة لدعم عملية التعليم والتعلم، أهمها خدمات المكتبة والمختبرات العلمية والقاعات الدراسية المجهزة بأحدث التكنولوجيا.

من جانبه، أوضح رئيس قسم الهندسة المعمارية الدكتور عماد مشتهى، أن البرنامج يزود الطلبة بمجموعة من المهارات منها القدرة على تقييم المباني والنسيج الحضري استناداً إلى التنظيمات والقوانين ذات الصلة، والعمل على اقتراح حلول للمشاريع المعمارية والحضرية بالتوافق مع المعايير والمواصفات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والعمل على نماذج افتراضية للمشروعات باستخدام محاكاة الأداء من خلال برامج وتطبيقات وتقنيات متقدمة، مضيفاً أن المساقات الدراسية في برنامج ماجستير العلوم في العمارة تؤهل الطالب للعمل في مختلف ميادين المؤسسات الحكومية مثل البلديات ودوائر التخطيط العمراني، والشركات الخاصة في مجالات الاستشارات العمرانية والحضرية ذات الصلة، وغيرها من المجالات الأكاديمية والبحثية.

يأتي هذا فيما أعلنت الجامعة عن بدء قبول الطلبة في أحدث برامجها الأكاديمية التي تطرحها للعام الأكاديمي المقبل وهو برنامج «ماجستير العلوم في التصوير التشخيصي الطبي - MSc-MDI»، والذي تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم، وهو برنامج أكاديمي تقدمه كلية العلوم الصحية بهدف تلبية الطلب المتزايد على نقص المتخصصين في مجال التصوير التشخيصي الطبي.

وقال مدير جامعة الشارقة الدكتور حميد مجول النعيمي، إن جامعة الشارقة تعمل على تطبيق خطة استراتيجية واضحة تجاه طرحها للبرامج الجديدة كل عام، خصوصاً البرامج ذات الصلة بالمجال الصحي والطبي، مشيراً إلى أن هذه الخطة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

بدورها، أطلقت جامعة الذيد فعاليات اليوم المفتوح الثاني للتخصصات والبرامج التي تطرحها، وذلك بهدف تعريف طلبة الثانوية العامة من المدارس الحكومية والخاصة وأولياء أمورهم بالبرامج الأكاديمية والتخصصات العلمية التي تقدمها الجامعة بمختلف كلياتها.

وأكدت مديرة الجامعة الدكتورة عائشة بوشليبي، أن اليوم المفتوح يتيح الاطلاع على البرامج التي تطرحها وشروط القبول وطرح الاستفسارات على أعضاء هيئة التدريس الممثلين للكليات والبرامج المختلفة، ما يساعد الطلبة وأولياء أمورهم في اختيار التخصص المناسب لهم طبقاً لمهاراتهم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية. وتضمن اليوم المفتوح معرضاً شاركت به كليات الجامعة المختلفة، واستقطب ما يزيد على 300 طالب وطالبة من مدارس حكومية وخاصة.

ونظمت جامعة عجمان، أول من أمس، اليوم المفتوح للطلبة الراغبين في استكشاف برامج الجامعة المتنوّعة في مختلف كلياتها. وأوضحت الجامعة أنها ستقدم إعفاء كاملاً من رسوم التقديم، إضافة إلى منح دراسية تصل إلى 50% على مجموعة متنوّعة من البرامج.

• يوم مفتوح للطلبة للاطلاع على برامج الجامعات واختيار تخصصات تناسب مهاراتهم واهتماماتهم الشخصية.