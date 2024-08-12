الامارات | مخالفة 116 سائق حافلة مدرسية العام الماضي لعدم فتح إشارة «قف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خالفت إدارات مرورية على مستوى الدولة، سائقي حافلات مدرسية، العام الماضي، بسبب عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» وبتعليمات وإرشادات المرور، بحسب إحصاءات وزارة الداخلية للحوادث المرورية.

وتوزّعت المخالفات بين أربع في أبوظبي، و26 في دبي، وست مخالفات في الشارقة، و79 مخالفة في عجمان، ومخالفة واحدة في أم القيوين.

ويستعد الطلبة في المراحل الدراسية كافة، على مستوى الدولة للعودة إلى مدارسهم في 26 أغسطس الجاري، وفقاً للتقويم الأكاديمي.

وتضع إدارات المرور خططاً موسعة لضمان انسيابية حركة السير والمرور، وتشديد إجراءات الضبط على مخالفي إجراءات السلامة أثناء نقل الطلبة.

وشدّدت إدارات المرور في الدولة، خلال أيام الدراسة، في السنوات الماضية، على عمليات الضبط على مخالفي إرشادات وإجراءات السلامة أثناء نقل الطلبة بالحافلات المدرسية، حيث طبقت المادة رقم (90) من قانون السير والمرور الاتحادي بمخالفة سائقي الحافلات المدرسية بغرامة 500 درهم وست نقاط، في حالة عدم التزامهم بفتح إشارة «قف» في حالة صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة.

كما طبقت المادة (91) المستحدثة في قانون السير والمرور الاتحادي، بشأن عدم الوقوف التام عند فتح ذراع «قف» للحافلات المدرسية، البالغة قيمتها 1000 درهم و10 نقاط مرورية.

وحذّرت إدارات المرور من خطر تجاوز ذراع «قف»، إذ يتسبب في حوادث تعرض حياة الطلبة للخطر عند الصعود والنزول من الحافلة، مشددة على عمليات الضبط من خلال الدوريات الشرطية ومباحث المرور لرصد ومخالفة السائقين غير الملتزمين. وألزم القانون سائقي المركبات بمسافة وقوف لا تقل عن خمسة أمتار في الاتجاهين على الطرق المنفردة، عند فتح الحافلات المدرسية إشارة «قف» الجانبية، وبالنسبة للطرق المزدوجة يتم التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

وذكرت شرطة أبوظبي أن إجراءات فتح إشارة «قف» للحافلات المدرسية، استهدفت تأمين سلامة الطلبة، حاثة سائقي الحافلات على عدم التوقف في الشوارع الرئيسة ومواقف النقل العام، والالتزام بقوانين السير والمرور والسرعات المحددة.

وطالبتهم بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، وربط حزام الأمان، والتأكد من أخذ الطلاب من محطات صعودهم وإنزالهم من الحافلة في أماكن آمنة.

وحثت مشرفيها على التأكد من صعود الطلاب ونزولهم من الحافلة قبل تحركها، وعدم وقوف الطلاب خلف الحافلة بعد نزولهم منها، وابتعادهم عنها مسافة كافية، والتأكد أيضاً من نزول الطلاب وصعودهم بسلام، وجلوسهم على مقاعدهم داخل الحافلة بطريقة آمنة.

وكثّفت شرطة أبوظبي حملات التوعية لقائدي المركبات وسائقي الحافلات المدرسية حول آلية استخدام ذراع «قف» الجانبية عند صعود الطلاب إلى الحافلة، ونزولهم منها، وحالات الوقوف للمركبات عند تشغيل إشارة «قف» في الحافلات المدرسية.

وبيّنت أنه في الطرق المفردة يكون التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في الاتجاهين، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

أمّا في الطرق المزدوجة فيكون التوقف الكامل لجميع المركبات السائرة في اتجاه سير المركبة، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار.

• 500 درهم غرامة عدم فتح إشارة «قف» عند صعود الطلاب إلى الحافلة ونزولهم منها.