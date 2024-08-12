مجلس شباب شرطة أبوظبي: تعزيز العمل التطوعي وترسيخ الانتماء للوطن

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

ثمَّنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عالياً رعاية ودعم القيادة الرشيدة للشباب وثقتها بدورهم في الإسهام في دفع مسيرة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة وتحقيق رؤاها، وإيمانها بأن الإمارات دولة شابة، تسابق غيرها بروح الشباب، وأن شعلة الهمة والإرادة في قلوب شباب الإمارات تقود نحو آفاق عالمية جديدة.

وقال النقيب خالد محمد النعيمي، رئيس مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل» بدورته الرابعة، في تصريح بمناسبة احتفالية القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة يوم الشباب الدولي الذي يصادف 12 أغسطس من كل عام، إن القيادة الشرطية تحرص على تمكين الشباب وحثهم على المشاركة في الأعمال التطوعية للإسهام في تحقيق أهداف رؤية إمارة أبوظبي عامة والقيادة العامة لشرطة أبوظبي خاصة وترسخ فينا قيمة الانتماء للوطن.

وأوضح أن يوم الشباب الدولي يعد مناسبة دولية مهمة سنوياً لتأكيد دور الشباب في مسيرة العمل التطويري، لافتاً إلى أن مجلس شباب شرطة أبوظبي يهدف إلى تعزيز انتماء الشباب للوطن وتحقيق الولاء الوظيفي، إلى جانب دوره في التواصل مع مجتمع الشباب في الدولة وإمارة أبوظبي لبحث الموضوعات المتعلقة بطموحاتهم ومستقبلهم والتحديات التي تواجههم مما يعزز تحقيق الأمن المجتمعي.

وذكر أنه يختص بإشراك العاملين من فئة الشباب في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تحديد متطلبات تطوير العمل الشرطي والمجتمعي وبناء المستقبل بما لا يتعارض مع الأنظمة والقوانين واللوائح والأوامر المعمول بها، والمشاركة الداخلية والخارجية في الفعاليات لفئة الشباب ورفع التقارير والتوصيات للجهات المعنية، إلى جانب التنسيق مع المجالس الشبابية على المستوى المحلي والاتحادي والدولي لتبادل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات والدراسات والحلول للتحديات الخاصة بالبيئة الداخلية والخارجية من منظور فئة الشباب.

جهود

وأكد حرص المجلس من خلال كل أعضائه على بذل كل الجهد لاستمرار مسيرة الإنجازات التي حققها في دوراته السابقة منذ انطلاقه في عام 2017، فقد حصل المجلس على العديد من الجوائز، كما أنه أول مجلس شبابي إماراتي حصل على المركز الأول في جائزة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، كما حصل منذ تأسيسه على 3 شهادات غينيس، وعلى 5 جوائز وأهمها الفوز بجائزة مسرعات التكنولوجيا لفئة الشباب 2022، والفوز بجائزة World Al Show لفئة الشباب 2023.

هاجر النعيمي.. كفاءة شبابية أمنية في تحليل الجرائم الرقمية دولياً

أوفدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي النقيب هاجر راشد النعيمي، مُحلِّل جرائم رقمية، «عضو في مجلس شباب شرطة أبوظبي في دورته الثالثة»، للعمل ضابط ارتباط لدى مركز الابتكار في منظمة الشرطة الدولية الإنتربول في جمهورية سنغافورة، بدءاً من شهر يونيو 2024 ولمدة ثلاث سنوات، بهدف اكتساب مزيد من الخبرات العملية العالمية في تحليل الجرائم الإلكترونية.

وتُعدّ النقيب هاجر بذلك أول ضابط شرطة عربي إماراتي من الشرق الأوسط متخصص في مجال الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وأول ضابط شرطة من العنصر النسائي على مستوى القيادة العامة لشرطة أبوظبي يعمل لدى المنظمة الدولية.

ويعمل مركز الابتكار في منظمة الإنتربول على إجراء البحوث، وتطوير أحدث الأساليب لمكافحة الجرائم الدولية، ويعمل فيه أكاديميون ومحللون وموظفون دوليون من أجهزة تطبيق القانون، إضافة إلى اختصاصيين في مجال التكنولوجيا.

يُذكر أن النقيب هاجر راشد النعيمي، خريجة ماجستير آداب الدبلوماسية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف، وتحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات، وبدأت مسيرة عملها من خلال فحص الأدلة الجنائية الإلكترونية، ثم تسلمت منصب مدير فرع التدريب الدولي في مركز المشاركات والتعاون الدولي، وشغلت منصب رئيس قسم التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وحصلت على عدد من الجوائز المتميزة، منها جائزة القائد العام كأفضل ضابط شرطة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي في المجال الفني والتقني، وشاركت في العديد من المؤتمرات والمعارض المحلية والدولية، وكان لها دور بارز في مجلس شباب شرطة أبوظبي.

موسوعة غينيس

في دورته الثانية نظم المجلس 9 مبادرات خارجية وداخلية منها: فعالية اليوم العالمي للمسنين، وأطول سلسلة تصافح في العالم وتم خلالها كسر رقم عالمي لموسوعة غينيس بمناسبة مرور عام على توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية وشارك فيها أكثر من 5000 شخص وبالتعاون مع 50 شريكاً، إلى جانب مبادرة برنامج الجوجيتسو للشباب والتي تمثلت في تدريب عدد من منتسبي شرطة أبوظبي من فئة الشباب للترقية للحزام الأزرق في رياضة الجوجيتسو وتكللت بحصول 40 منتسباً على الحزام الأزرق.

أفكار واعدة وإنجازات متتالية

حقق مجلس شباب شرطة أبوظبي في دورته الثالثة العديد من الإنجازات، حيث نظم أكثر من 12 حلقة وملتقى شبابياً، ومن أبرزها: حلقة شبابية بعنوان «تدابير الخدمة المجتمعية للشباب لخدمة المجتمع»، وحلقة شبابية عن التقنيات الحديثة Chat GPT حضرها عدد 6 مجالس شبابية وأكثر من 600 موظف عن بُعد، وحلقة شبابية بعنوان «مستقبل العمل الجزائي من منظور الشباب» بالتعاون مع النيابة العامة، وحلقة شبابية حول «الميتافيرس تكنولوجيا المستقبل» بالتنسيق مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية ومشاركة أكثر من 50 شخصاً.

البرنامج النووي السلمي

كما نظم المجلس العديد من الورش والمبادرات في دورته الثالثة منها: جلسة توعوية افتراضية عن البرنامج النووي السلمي الإماراتي بمشاركة 1936 شخصاً، ومبادرتا يوم الرياضة العالمي ويوم الصحة العالمي، ومبادرة التوعية لرواد الأعمال من شباب القيادة بالتنسيق مع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، إلى جانب المشاركة في جلسة المخترعين الشباب بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية، والمشاركة في مبادرة «مواهب شبابنا» بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

«حياتكم أفضل»

وشارك بعدد من الفعاليات ومن أبرزها: حملة «حياتكم أفضل» للإقلاع عن التدخين، وفعالية يوم الشباب الخليجي، وفعالية أبطال شرطة الغد بحضور أكثر من 400 شخص، والمشاركة في برنامج المحترفين الشباب بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وتمثيل شرطة أبوظبي في مؤتمر الشباب في الشرق الأوسط، وملتقى استشراف جرائم المستقبل ضمن القمة العالمية الشرطية 2023 بمشاركة 1503 أشخاص، والمشاركة في ملتقى اليوم العالمي للشباب بمشاركة أكثر من 330 شخصاً.

ملتقيات شبابية

أما في دورته الثانية فقد نفذ مجلس شباب شرطة أبوظبي عدد 7 حلقات وملتقيات شبابية، منها على سبيل المثال حلقة بعنوان مستقبل شرطة أبوظبي في عيون الشباب بمشاركة 80 شخصاً، وحلقة «حلول مبتكرة للسلامة المرورية - سلامتك غايتنا» والتي تم فيها عرض استراتيجية السلامة المرورية والأنظمة المعتمدة، وكذلك أهم التحديات التي تواجه الشباب وإيجاد حلول لخفض الحوادث المرورية، وذلك بمشاركة 235 شخصاً، وحلقة حول «صناعة الأمل للشباب المفرج عنهم» وهدفت إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي حول دمج الشباب المفرج عنهم وإيجاد شراكات لتوحيد جهود الرعاية اللاحقة وإيجاد الحلول الفعالة وشارك فيها 636 شخصاً، وغيرها من الملتقيات.

مبادرات تثقيفية

عمل المجلس على تنفيذ 3 مبادرات تثقيفية، هي ملتقى الشباب والتسامح، والتخطيط للخمسين «المرأة سند الوطن»، وكنوز المعرفة بمشاركة أكثر من 1600 منتسب وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب 3 مبادرات استثنائية خلال جائحة كوفيد- 19.