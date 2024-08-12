الامارات | ضبط عصابة حاولت تهريب 226 كيلوغراماً من المخدرات في جوف أحجار رخامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على تشكيل عصابي من ثلاثة أشخاص من جنسيات آسيوية يتم توجيههم من قِبل تجار موجودين خارج الدولة، خططوا لتهريب وإدخال أكثر من 226 كيلوغراماً من مخدر الحشيش والمؤثرات العقلية والعقاقير المخدرة، وإخفائها في جوف أحجار رخامية بغرض ترويجها وبيعها داخل الدولة.

وأشاد نائب القائد العام لشرطة الشارقة، اللواء عبدالله مبارك بن عامر، بجهود فرق العمل وأدائها في إحباط هذا المخطط المستحدث في إخفاء المواد المخدرة في جوف الأحجار الرخامية، بغية الاتجار بها وترويجها، مثمناً تكاملية الأدوار بين جميع الشركاء من أجهزة أمنية وهيئات ومؤسسات، وتعاونها البنّاء في التصدي لهذه السموم ومنع انتشارها.

وكشف مدير إدارة مكافحة المخدرات في شرطة الشارقة، العقيد ماجد سلطان العسم، عن ورود معلومات تفيد بوجود تشكيل عصابي تدار عملياته من قِبل تجار خارج الدولة يسعون إلى تهريب المخدرات وترويجها وبيعها داخل الدولة.

وباشرت إدارة مكافحة المخدرات عملياتها الميدانية للكشف عن أفراد العصابة، ورصد أنشطتهم، وتحديد ارتباطاتهم بالشبكات الإقليمية والدولية لتهريب المخدرات.

وقد تبيّن أن أساليب التهريب المستخدمة كانت غير تقليدية، حيث لجأوا إلى إخفاء المواد المخدرة في جوف ألواح الأحجار الرخامية التي شُحنت إلى موانئ الدولة في محاولة للتهرب من أعين رجال الشرطة وقبضتهم، إلا أن مخططهم الزائف تلاشى بعد أن ضُبطوا واحداً تلو الآخر متلبسين.