الامارات | الطقس صحو إلى غائم جزئياً اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً. وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

وأشار المركز إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:41، والمد الثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند الساعة 10:47 والجزر الثاني عند الساعة 00:27.

وسيكون بحر عمان خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 04:08، والجزر الأول عند الساعة 21:07 والجزر الثاني عند الساعة 08:00.