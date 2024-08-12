شباب الإمارات.. قوة وطاقة وطموح

ابوظبي - سيف اليزيد - تمكين شباب الوطن والاستثمار فيه وتأهيله بمهارات المستقبل وعلومه، ركن أساسي ضمن رؤية الإمارات التنموية الشاملة، وإذا كان العالم يحتفل اليوم بمناسبة «اليوم الدولي للشباب»، فالإمارات تحتفي بشبابها كل يوم، لأنهم القوة والطاقة والطموح والثروة الحقيقية، وركيزة التنمية وقادة الغد.

واهتمام الإمارات بشبابها تترجمه في استراتيجيات وقوانين وتشريعات وطنية طموحة، آخرها الأجندة الوطنية للشباب حتى عام 2031 التي تهدف إلى أن يكون الشباب الإماراتي النموذج الأبرز محلياً وعالمياً في الفكر والقيم والمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمسؤولية الوطنية.